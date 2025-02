Ciclismo, la Massese-Minipan sempre in prima linea

Un pranzo speciale al ristorante Ellepi di Massa Lombarda, dove è stata presentata la nuova stagione delle squadre agonistiche della Massese-Minipan, storica società biancorossoblu. L’evento che ha visto una numerosa partecipazione di appassionati, è stato un importante momento di incontro per il ciclismo e lo sport locale.

Al microfono si sono alternati due ex professionisti che hanno scritto pagine importanti nella storia del ciclismo italiano: Giovanni Cavalcanti, gregario di Felice Gimondi e Roberto Conti vincitore al Tour de France nella tappa dell’Alpe D’Huez. Insieme agli altri ospiti, hanno ripercorso i momenti salienti della storia della società, fondata nel 1961, celebrando l’impegno nella crescita dei giovani talenti.

Tra i protagonisti anche Raul Turchi, plurivincitore nel ciclocross nella stagioni ‘82 e ‘83, dove trionfò in sedici corse. La sua presenza ha arricchito il salotto, all’insegna della passione per lo sport.

Presenti anche il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi e il vice presidente del Comitato Regionale, Alessandro Spada, entrambi sottolineando l’importanza del lavoro della Massese-Minipan nel territorio, sul piano sportivo e sociale, offrendo opportunità di crescita per i giovani.

Il presidente Loretta Cortecchia ha annunciato gli eventi principali della stagione. Tra questi il Gp Minipan per i Giovanissimi, previsto il 13 aprile, e la storica Tre Monti-memorial Miro e Carlo Fusari, riservata agli Allievi, che si svolgerà in coppia con il Gp Cfr Meccanica per Esordienti. La stagione si concluderà il 3 settembre con una gara di short track per Giovanissimi.

Un aspetto fondamentale della Massese-Minipan è il vivace vivaio Giovanissimi, coordinato da Angelo Ancarani, Giorgio Zaniboni e Roberto Missiroli. Lo scorso anno, il settore ha partecipato a 35 manifestazioni e quest’anno si prevede un trend positivo, con poco meno di 20 bambini pronti a gareggiare. Per gli Esordienti, un terzetto guidato da Andrea Randi e Maurizio Negrini farà parte della squadra, con i neofiti Dario Sollima e Stefan Becca (entrambi 2012) e il secondo anno Mattia Leone Betti (2011, proveniente da Lugo). La Massese-Minipan guarda con fiducia al futuro, forte della passione e dell’impegno che la caratterizzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA