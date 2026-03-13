Ciclismo, la Cotignolese si presenta domenica 15 marzo

La SC Cotignolese ha chiuso un 2025 ricco di soddisfazioni e risultati, che saranno ricordati nel corso del tradizionale pranzo sociale annuale in programma domenica 15 marzo al teatro Don Bosco del circolo Acli di San Lorenzo di Lugo, con inizio alle 12.30. Nell’occasione saranno presentate anche le tre squadre con le quali il club presieduto da Vincenzo Borghi affronta il 2026: gli Allievi, gli Esordienti e i Giovanissimi per un totale di 28 atleti.

Il duo formato da Gian Domenico Marangoni e Vanni Flamigni è confermato alla guida della squadra Allievi, formata da 13 atleti, che nel 2025 ha avuto il suo miglior risultato ai campionati italiani giovanili di Firenze, nei quali Lucio Baccini ha vinto la medaglia d’argento nella velocità a squadre e Niccolò Astara e Filippo Bandini il bronzo nell’inseguimento a squadre. Lo stesso Bandini ha vinto il Trofeo delle Regioni nell’omnium, dove Baccini e Astara hanno concluso al secondo posto. Lucio Baccini si è aggiudicato il 20esimo Memorial Galavotti-Forni, corso a San Matteo della Decima. Sempre da Astara è arrivato anche il terzo posto nel Giro di Romagna per Allievi.

Massimo Benamati è il direttore sportivo del team degli Esordienti, supportato da Maurizio Cortecchia, con cinque atleti in organico.

Giovanni Sambi e Sefqet Ballhysa sono gli accompagnatori del gruppo dei Giovanissimi, che annovera 10 ciclisti. Numerosi i piazzamenti nei primi posti nelle gare a cui le due squadre hanno partecipato l’anno scorso.

Durante il pranzo, saranno effettuate le premiazioni dei ciclisti e svelati gli obiettivi per questa annata sportiva, nella quale la Cotignolese vuole confermarsi ai vertici della disciplina nel territorio ravennate, ma continuare a raccogliere risultati di prestigio a livello regionale e nazionale, “non solo grazie ai ragazzi del nostro vivaio – spiega il vice presidente e anima della Cotignolese Gian Domenico Marangoni – ma anche all’inserimento di alcuni atleti della nostra provincia come il campione italiano Davide Bellettini, esordiente primo anno, come David Munteanu, già capace di mettersi in evidenza al suo primo anno da Allievo, e ad altri tre promettenti atleti che presenteremo domenica durante la festa”.