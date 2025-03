Ciclismo, la Coppi e Bartali parte a Ferrara: da mercoledì si canta “Romagna Mia”

Il traino è ovviamente dato dalle otto formazioni World Tour, molte delle quali hanno scelto atleti affermati e non solo giovani promesse. Guida l’Uae Emirates con Rafa Majka e Jay Vine, e segue a ruota la Ineos, che schiera l’americano Magnus Sheffield e l’australiano Caleb Ewan, all’esordio stagionale e grande favorito della tappa d’apertura. Cuore italiano per la Xds Astana, priva del forlivese Malucelli ma con un motore azzurro guidato dal campione italiano Alberto Bettiol, da Diego Ulissi e Simone Velasco. Il vero favorito è il britannico Ben Tulett (Team Visma), già vincitore di una tappa alla Coppi e Bartali e in grandissima condizione dopo il 2° posto alla Milano-Torino. Altri atleti da tenere d’occhio sono Jefferson Cepeda (Ef), Mauri Vansevenant (Soudal), Pierre Latour (Total), Alexey Lutsenko e Brady Gilmore (Premier Tech).

Non c’è il cast stellare delle edizioni post Covid, che avevano visto al via anche Van der Poel e Vingegaard, ma la Coppi e Bartali 2025 si preannuncia comunque avvincente, con un elenco partenti nettamente superiore alle aspettative.

L’unico professionista romagnolo al via sarà Manuele Tarozzi (Vf Bardiani), con una voglia matta di ottenere la prima vittoria stagionale nella corsa di casa. Dopo avere vinto la maglia di miglior scalatore nel 2024, il faentino punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche senza ricorrere necessariamente alla fuga. Al via anche il giovanissimo Enea Sambinello, in pianta stabile nel team maggiore della Uae Emirates, con tantissima voglia di mettersi in luce sulle strade di casa e supportare i capitani Majka e Vine. In gara anche il ravennate Luca Collinelli (Sam Vitalcare) e il russiano Luca Bagnara (Technipes #InEmiliaRomagna).