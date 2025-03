Ciclismo, la Coppi e Bartali nel vivo con la Riccione-Sogliano

Lo strappo dei campioni attende il tricolore. L’arrivo in salita sul lastricato di Sogliano al Rubicone è da sempre teatro di grandi imprese, con nomi illustri come Bauke Mollema (2018), Mikel Landa (2019), Jonas Vingegaard (2021) e Diego Ulissi, trionfatore sia nel 2013 che nel 2024. La logica continuità potrebbe portare alla vittoria di Alberto Bettiol (Astana), campione italiano in carica e già vincitore di un Giro delle Fiandre. Il toscano si presenta come il principale favorito della tappa odierna, assieme a corridori esplosivi come Ben Tulett (Visma) e Alan Atherly (Jayco). Da tenere d’occhio anche Diego Ulissi (Astana), che proprio lo scorso anno ha firmato il bis a distanza di undici anni dal primo successo sullo stesso traguardo. Tra i protagonisti più attesi figura anche Ben Swift (Ineos), trentasettenne britannico che vinse qui dieci anni fa.