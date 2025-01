Ciclismo, l’esordio di Baroncini sulle strade spagnole

Inizia dalla Spagna la stagione ciclistica di Filippo Baroncini. Lontano dal caldo dell’Australia dove è in corso il Tour Down Under, il calendario europeo professionistico prenderà il via dalla mite costa valenciana con due appuntamenti in questo week-end.

Oggi si corre a Castellon la “Ruta de la Ceramica” sulla distanza di 172 km e domani si replica sulle strade di Valencia con la “Clasica Comunitat Valenciana 1969” (184 km).

Difficile dire al momento se Baroncini è già in buona condizione, ma sicuramente la sua Uae Emitares sarà il faro della corsa con la presenza dei talenti Christen e Morgado, che saranno i capitani assieme all’ex campione del mondo di Massa Lombarda.

Ma in casa UAE ci sarà un altro romagnolo e sarà un esordio assoluto. Dal team UAE Gen Z sarà promosso, per entrambe le gare spagnole del week-end Enea Sambinello che esordirà ufficialmente tra i professionisti a 18 anni.

Una promozione importante, che dimostra quanto sia apprezzato in casa emiratina il talento dell’ex ciclista della Fiumicinese. La gara odierna si correrà su un percorso molto nervoso e ricco di insidie con la possibilità di colpi di mano o con una volata finale che si preannuncia molto ristretta. Diverso scenario dalla “Clasica Comunitat Valenciana” che si corre domani e che dovrebbe prevedere l’arrivo in volata. Pronto anche l’esordio del velocista forlivese Matteo Malucelli, neo acquisto della Xds Astana, che dovrebbe esordire giovedì prossimo nel Trofeo Ses Salines, sempre in terra iberica.