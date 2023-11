Ciclismo, iscrizioni Nove colli 2024: ecco la data

Comincia l’avventura della Nove Colli 2024 e sono ufficiali le prime date per potersi iscrivere alla prossima edizione della Granfondo. Mercoledì 29 novembre alle ore 10 c’è l’apertura delle preiscrizioni alla Nove Colli “tradizionale” e a “laltro percorso”. Questa fase sarà attiva fino alle 20 di lunedì 11 dicembre. L’apertura ufficiale delle iscrizioni è prevista invece per mercoledì 13 dicembre alle ore 10 sul sito ufficiale www.novecolli.it.

La quota di iscrizione per la Granfondo rimane di 110 euro, invariata rispetto allo scorso anno. Per “laltro percorso” la quota è di 90 euro. Le iscrizioni per questa “corsa” speciale rimarranno aperte fino a martedì 30 aprile. In merito alla disposizione in partenza, per avanzare di griglia in base al merito, saranno analizzate le medie di ogni partecipante delle ultime due edizioni. Regolamento: https://www.novecolli.it/it-IT/download