Ciclismo, incredibile Malucelli: tripletta vincente in Cina

Sinfonia romagnola in Cina. Tripletta per Matteo Malucelli, che questa mattina ha vinto la quarta tappa del Tour of Taihu Lake, precedendo allo sprint il britannico Joshua Giddings (Lotto Intermarché) e il serbo Dušan Rajović (Solution Tech). Per il forlivese della XDS Astana si tratta della terza vittoria consecutiva e di un’ipoteca probabilmente definitiva sul successo finale della breve corsa a tappe cinese. Quando manca soltanto la frazione conclusiva di Wuxi, ancora adatta ai velocisti, Malucelli può contare su un margine rassicurante sul britannico Giddings, il rivale più vicino in classifica generale. Domani è in programma l’ultima tappa e lo sprinter romagnolo potrà soprattutto controllare la corsa, con la possibilità anche di lavorare per il compagno Gleb Syritsa, già secondo nella tappa di Wujiang. Per Malucelli sarebbe il bis al Tour of Taihu Lake, dopo la vittoria nella classifica generale conquistata dodici mesi fa, quando si impose anche in due frazioni.