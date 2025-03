Ciclismo, il Velo Club si prepara per una stagione d’èlite

Un pomeriggio di festa e sport al Teatro Snaporaz, dove il Velo Club Cattolica ha presentato ufficialmente la nuova stagione agonistica, e il Gp Colli Marignanesi 2025.

Sul palco, con la condizione di Ivan Cecchini, hanno sfilato atleti e staff, mostrando la crescita del vivaio e il forte legame con il territorio. Il presidente Massimo Cecchini ha sottolineato il valore di un progetto che accompagna i ragazzi dalle prime pedalate fino alle categorie agonistiche: «Quest’ anno abbiamo pedalato tanto... e non solo in bici. Ma adesso è il momento di partire davvero».

Il Velo Club Cattolica schiera quattro categorie, tutte rappresentate da nuove maglie nei colori giallorossi. I Giovanissimi (5-12 anni) sono 23, seguiti dai direttori sportivi Massimo Casadei, Alessandro Bartolini, Rudi Vanzini e Maurizio Gennari. Per loro, il 2025 sarà un anno di esperienze su strada e fuoristrada, con appuntamenti importanti come il Meeting Nazionale di Viareggio. Gli Esordienti (13-14 anni) sono guidati da Christian Coli e Valentina Mancini e affrontano un calendario di gare, con l’obiettivo di crescere sia tecnicamente che agonisticamente. Il gruppo degli Allievi (15-16 anni), seguito da Alessandro Ubaldini e Alver Cavalli, affronterà una stagione ricca di competizioni regionali e nazionali, con un fitto calendario che li vedrà impegnati su percorsi esigenti. Tra gli Allievi 1° anno Marco Amadori (Tavullia), Samuele Bartolucci (Rimini), Alberto Cecchini (Gradara), Enrico Chiusi (Meldola), Mattia Lotti (Rimini) e Matteo Maghelli (Rimini). Gli Allievi 2° anno sono Federico Pritelli (Misano Adriatico) e Mattia Romito, quest’ultimo in categoria Juniores.

A completare il quadro, un gruppo affiatato di 60 cicloamatori, che porteranno il nome del club nelle granfondo più prestigiose d’Italia.

Una delle grandi novità dell’ anno sarà il Gp Colli Marignanesi, che per il 2025 raddoppia: due gare distinte, una per Juniores (17-18 anni) e una per Allievi (15-16 anni). Il percorso Juniores si sviluppa sul circuito vallonato, con il passaggio a Santa Maria del Monte, Gpm. Gli atleti affronteranno cinque giri, con l’ultimo particolarmente selettivo, caratterizzato dal muro di Isola di Brescia, dove lo scorso anno Andrea Donati della Ciclistica Trevigliese ha fatto la differenza. Al mattino, spazio alla competizione Allievi, con quattro giri sui colli di San Giovanni in Marignano e arrivo sullo storico traguardo di Via Roma. Il club organizzerà anche la Granfondo Squali e Squali Young, la competizione Giovanissimi in mountain bike a Morciano di Romagna e, in futuro, una gara di ciclocross. «Sono certo che ci toglieremo grandi soddisfazioni - ha commentato il presidente Cecchini - Tutto questo è possibile grazie ai direttori sportivi, ai genitori, ai cicloamatori e al supporto delle amministrazioni comunali di Cattolica, Saludecio San Giovanni in Marignano».

