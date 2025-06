Ciclismo, il “toro” Tarozzi: doppio podio rosa e un rammarico

Non avrà vinto il Giro, non ha indossato nessuna maglia di leader, ma Tarozzi è stato comunque l’unico atleta salito per due volte sul palco delle premiazioni a Roma.

E Manuele Tarozzi è stato effettivamente il toro scatenato della corsa rosa, all’attacco in ben sette frazioni e alla fine premiato sul podio di Roma con ben due trofei: il già citato premio Red Bull e il premio come ciclista con più chilometri di fuga (418 km).

Tarozzi, il suo obiettivo dichiarato del Giro era andare all’attacco. Possiamo dire che ha quasi esagerato?

«Il mio obiettivo principale era provare a vincere una tappa e purtroppo non ci sono riuscito. Questa edizione del Giro d’Italia ha comunque confermato che mi risulta estremamente semplice riuscire a entrare nella fuga di giornata, cosa che non è assolutamente scontata, considerando che ciclisti che vanno ben più forte di me non ci sono riusciti. In ben tre occasioni la fuga di cui facevo parte, ha visto almeno un atleta arrivare al traguardo e vincere la tappa. E purtroppo nelle fasi decisive della corsa non sono mai riuscito ad avere il colpo di pedale per lottare con i migliori».

La sua sembra quasi essere un’analisi negativa. Invece sono in tanti a considerarla tra i dieci grandi protagonisti della corsa rosa.

«Il mio bilancio del Giro d’Italia è estremamente positivo, la squadra è contenta del mio rendimento e sono felice di aver regalato emozioni ai miei tifosi. Però devo essere onesto e devo dire che non avevo la stessa gamba della Tirreno-Adriatico o del Tour of Alps. Forse sono arrivato un po’ stanco all’appuntamento principale della stagione e, specialmente in salita, non avevo la brillantezza che avrei voluto. Ma sono d’accordo che non posso certo considerare negativo il mio Giro d’Italia».