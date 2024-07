Ciclismo, il solito Gp Fabbi grandi numeri: tra gli Juniores Gris beffa Marangoni

Due giorni di fantastico spettacolo ciclistico all’interno del circuito Dino ed Enzo Ferrari: il 28° Gp Fabbi Imola si conferma una manifestazione tra le più importanti in Romagna, come dimostrato dai quasi mille atleti che hanno gareggiato in questi due giorni. Sabato è toccato ai Giovanissimi (dai 5 ai 12 anni) e agli atleti paralimpici, con più di 400 iscritti complessivi; ieri a Esordienti, Juniores e Allievi per altri 500 ciclisti al via.

Juniores, Marangoni beffato

Nella gara Juniores, grande vittoria di Martin Gris (Industria forniture Moro-C&G capital), che nel finale ha beffato i tre compagni di fuga, precedendo sul traguardo di un secondo il cotignolese Lorenzo Marangoni (Italia Nuova Borgo Panigale), Matteo Paltrinieri (Cycling Team Nial Nizzoli Almo) e il ravennate Giacomo Casadio (Team General System), che ha quindi chiuso ai piedi del podio. Il gruppo è arrivato a 25”, regolato allo sprint da Riccardo Fabbri, compagno di squadra di Gris, con 10° posto del santarcangiolese Thomas Bolognesi (Vangi Il Pirata Sama Ricambi).

Le altre gare

Doppietta della Sc Cotignolese negli Esordienti 2° anno, con il campione ravennate Lucio Baccini che ha preceduto allo sprint il compagno di squadra Niccolò Astara. Sesto posto per Matteo Girardi della Fausto Coppi. Tra i 1° anno, si è imposto il campione italiano Carlo Ceccarello (Asd Monselice), con 2° posto di Edoardo Sartoni della Forti e Liberi e 3° di Omar Berlini della Fausto Coppi.

Il sabato aveva visto tra i Giovanissimi imporsi la Ciclistica 2000 con 62 punti davanti alla Libertas Scorzè con 49, a Il Pirata Emilia Romagna con 44, alla Sc Cavriago con 38 e alla Faentina con 36 punti.

Nel pomeriggio di sabato, inoltre, atleti con disabilità avevano potuto confrontarsi in autodromo con le proprie bici e handbike nella disciplina del paraciclismo. Un momento prezioso soprattutto per i Giovanissimi presenti per i concetti di inclusione e integrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA