Ciclismo, il “Memorial Pantani” 2026 da Riccione a Cesenatico sabato 12 settembre

È stata presentata questa mattina al Palazzo del Turismo di Riccione, la 23ª edizione del Memorial Marco Pantani, la gara internazionale per professionisti che si disputerà sabato 12 settembre, con partenza da Riccione e arrivo a Cesenatico. L’organizzazione generale, sportiva e tecnica è affidata al Gruppo Sportivo Emilia, grazie alla consolidata collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Panathlon Club Cesena e al sostegno delle istituzioni e dei partner che negli anni hanno contribuito alla crescita di un evento ormai entrato stabilmente nel panorama del grande ciclismo internazionale.

Dopo la partenza da Riccione e circa 9 chilometri ad andatura controllata, la corsa entrerà nell’entroterra romagnolo affrontando strade collinari e tortuose, con il passaggio da Verucchio e le ascese del Passo del Grillo e di Gorolo, entrambe valide per la classifica dei Gran Premi della Montagna.

Attraversato Sogliano al Rubicone, la gara entrerà nel circuito di Longiano-Roncofreddo, cuore del percorso e principale terreno di selezione. A caratterizzarlo sarà soprattutto il muro di Via Felloniche, 1,6 chilometri al 9,5% di pendenza media, con i primi 500 metri al 14% e punte del 18%, da affrontare complessivamente quattro volte.

Dopo l’ultimo passaggio sulle colline, al chilometro 152,1, inizierà la lunga marcia verso Cesenatico. Prima dell’ingresso in città, uno dei momenti più significativi della giornata sarà il tradizionale passaggio davanti alla casa che fu di Marco Pantani. Raggiunta la linea d’arrivo, resteranno da percorrere i consueti quattro giri di 5 chilometri del circuito cittadino prima di conoscere il vincitore del 23° Memorial Marco Pantani.