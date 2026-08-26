Ciclismo, il “Memorial Marco Pantani” torna sabato 12 settembre da Riccione a Cesenatico

Sabato 12 settembre Cesenatico rende omaggio al suo campione con il Memorial Pantani, la gara ciclistica professionistica che, anno dopo anno, si è affermata come una vera e propria classica del calendario internazionale. Ideata dal Panathlon Club Cesena e organizzata da G.S. Emilia, la corsa celebra la memoria di Marco Pantani, icona intramontabile del ciclismo internazionale.

Il percorso partirà da Riccione e si concluderà a Cesenatico. Il gran finale sarà affidato al tradizionale circuito cittadino, con due lunghi rettilinei da ripetere quattro volte, fino all’arrivo in Viale Carducci, nei pressi del monumento a Pantani: un epilogo suggestivo, nel segno del ricordo e della passione ciclistica. Un evento che unisce sport, memoria e spettacolo, mantenendo vivo il legame tra la città e il suo indimenticabile campione.

Anche nel 2026 il Memorial Marco Pantani sarà valido come prova della Coppa Italia delle Regioni, aggiungendo ulteriore valore tecnico e agonistico a una manifestazione che si prepara ad accogliere un campo di partecipazione internazionale di assoluto livello.

Sono infatti 25 le squadre iscritte, con ben 10 formazioni WorldTour, tra queste figurano Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ United, Movistar Team, Netcompany INEOS, Red Bull-BORA-hansgrohe, Team Jayco AlUla, UAE Team Emirates XRG, Uno-X Mobility e XDS Astana Team. A completare il quadro saranno Bardiani CSF 7 Saber, Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, MBH Bank CSB Telecom Fort, Polti-VisitMalta, Solution Tech Nippo Rali, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling Team, Unibet Rose Rockets, Biesse-Carrera-Premac, General Store-Essegibi-F.lli Curia e Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone.