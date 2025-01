Ciclismo, il Giro Women 2025 sbarca in Romagna

Questa sera a Roma è stato presentato il Giro d’Italia maschile (senza un metro in Romagna) e anche la corsa rosa femminile. Il Giro d’Italia Women 2025 coinvolgerà la Romagna in modo significativo, con due tappe cruciali e l’arrivo finale a Imola, nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il percorso offrirà una sfida varia, con una cronometro individuale, due tappe pianeggianti, tre di media montagna e due di alta montagna. La competizione prenderà il via con una cronometro individuale di 13,6 km a Bergamo, che contribuirà a definire una prima gerarchia nella classifica generale. Tra le tappe di maggiore rilievo, si segnalano la Clusone-Aprica, insidiosa per le atlete in lotta per la Maglia Rosa, e la Vezza d’Oglio-Trento, che potrebbe offrire una prima occasione alle velociste nonostante il passaggio sul Passo del Tonale, nominato “Cima Alfonsina Strada” di questa edizione.

La prima metà del Giro culminerà con la tappa Castello Tesino-Pianezze, un arrivo in salita storico per la competizione. La seconda metà inizierà con la tappa pianeggiante da Mirano a Monselice, prima di un trittico finale particolarmente impegnativo. La sesta tappa, Bellaria-Igea Marina-Terre Roveresche, rappresenta la prima incursione del Giro in Romagna. Il percorso, mosso e impegnativo, si sviluppa attraverso l’Appennino romagnolo, con ascese come San Marino, Mondaino, Monteciccardo e Beato Sante, prima di concludersi su un circuito di circa 15 km che prevede il passaggio finale a Orciano di Pesaro.

L’ultima tappa, Forlì-Imola, sarà determinante per l’assegnazione della Maglia Rosa. Si tratta di una frazione di media montagna con 2.200 metri di dislivello, caratterizzata dal circuito dei Mondiali di ciclismo 2020. Le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna verranno affrontate per quattro volte, concludendo con l’arrivo all’interno dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Autodromo che vedrà la premiazione finale e colei che succederà a Elisa Longo Borghini come vincitrice e maglia rosa.