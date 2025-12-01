Ciclismo, il Giro d’Italia donne 2026 inizia il 30 maggio con la tappa Cesenatico-Ravenna

Il Giro Women 2026 è stato svelato oggi a Roma, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium. La Corsa Rosa al femminile partirà da Cesenatico il 30 maggio con la tappa Cesenatico-Ravenna (139 km) e si concluderà a Saluzzo il 7 giugno, dopo nove tappe, 1,153.7 km e 12.500 metri di dislivello complessivo. Due gli arrivi in salita in programma: Nevegal e Sestriere, al termine di una vera e propria frazione “monstre” che includerà, per la prima volta nella storia della corsa, la scalata al Colle delle Finestre (Cima Alfonsina Strada).

Le tappe

30 maggio - Prima tappa: Cesenatico-Ravenna, 139 km

31 maggio - Seconda tappa: Roncade H-Farm-Caorle, 146 km

1 giugno - Terza tappa: Bibione-Buja, 154 km

2 giugno - Quarta tappa: Belluno-Nevegal (cronoscalata), 127 km

3 giugno - Quinta tappa: Longarone-Santo Stefano di Cadore, 138 km

4 giugno - Sesta tappa: Ala-Brescello, 155 km

5 giugno - Settima tappa: Sorbolo Mezzani-Salice Terme, 165 km

6 giugno - Ottava tappa: Rivoli-Sestriere, 101 km

7 giugno - Nona tappa: Saluzzo-Saluzzo, 143 km

