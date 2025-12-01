Ciclismo, il Giro d’Italia donne 2026 inizia il 30 maggio con la tappa Cesenatico-Ravenna

Il Giro Women 2026 è stato svelato oggi a Roma, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium. La Corsa Rosa al femminile partirà da Cesenatico il 30 maggio con la tappa Cesenatico-Ravenna (139 km) e si concluderà a Saluzzo il 7 giugno, dopo nove tappe, 1,153.7 km e 12.500 metri di dislivello complessivo. Due gli arrivi in salita in programma: Nevegal e Sestriere, al termine di una vera e propria frazione “monstre” che includerà, per la prima volta nella storia della corsa, la scalata al Colle delle Finestre (Cima Alfonsina Strada).