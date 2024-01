Ciclismo, il 2024 di Manuele Tarozzi inizia oggi dall’isola di Maiorca

Inizia dall’isola di Maiorca la stagione di Manuele Tarozzi. Il ciclista di Faenza sarà in gara da oggi sulla maggiore delle isole delle Baleari, per cinque giorni al centro del ciclismo professionistico europeo. Non è una corsa a tappe, ma sono cinque corse in linea del “Challenge Mallorca”. Si parte oggi con il “23° Trofeo Calvià”, partenza e arrivo a Palmanova e con un percorso molto vallonato e aperto a ogni soluzione. Tarozzi, confermato alla VF Bardiani-Csf, inizierà la sua terza stagione prof con l’obiettivo di confermare i buoni risultati del 2023. Tra l’altro, ieri per Tarozzi e per la Bardiani-Csf è arrivata un’altra grande notizia: la squadra di Reverberi è stata invitata a Milano-Sanremo, Tirreno Adriatico e Giro d’Italia che è il grandissimo obiettivo di Tarozzi, l’anno scorso escluso all’ultimo minuto. Per lui potrebbe essere la prima partecipazione in una corsa di tre settimane.

Non solo Tarozzi

A Maiorca il faentino troverà il compagno d’allenamento Filippo Baroncini. Il massese ha già iniziato la stagione partecipando alla “Classica Comunitat Valenciana” e alla “Ruta de la Ceramica”. Baroncini ha raccolto un 42° e un 20° posto e sull’isola di Maiorca punta al primo risultato importante con la nuova maglia della UAE Emirates. Baroncini sarà in gara oggi nel “Trofeo Calvià”, domani nel “Trofeo Ses Salines”, sabato nel “Trofeo Pollença” e domenica nel “Trofeo Palma”. Il calendario di Tarozzi sarà invece deciso giorno per giorno.