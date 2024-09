Ciclismo, il 14 settembre il Memorial Pantani. Mamma Tonina: “Sarebbe stato bello vedere il mio Marco in gara” VIDEO GALLERY

“Questo Memorial è una cosa bella... sarebbe stato ancora più bello se l’avesse corso anche il mio Marco”. Tonina Pantani con la sua grande emozione ha arricchito la presentazione del Memorial Pantani 2024 Gran Premio Sidermec Trofeo Cbr, la corsa dedicata al Pirata presentata oggi in Comune a Cesena. Tonina e Paolo Pantani hanno presenziato alla conferenza stampa della corsa che partirà sabato 14 settembre da Cesena con arrivo a Cesenatico in viale Carducci.

Gli amici di sempre

Il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi ha voluto fortemente la corsa dal 2004: “Marco era il ciclismo, era un nostro socio e abbiamo voluto organizzare il memorial in suo onore. Due mesi dopo la sua morte, eravamo qui in Comune per organizzare l’arrivo del Giro d’Italia e mi venne in mente l’idea di una corsa per ricordare Pantani. Accanto a me c’era Pino Buda e trovò la persona giusta per organizzarlo in un grande dirigente come Adriano Amici”.

Proprio Adriano Amici, presidente del Gs Emilia, presenta le novità del percorso: “Siamo tornati leggermente all’antico con la partenza da Cesena, il punto di arrivo della prima edizione del 2004. Il clou per gli scalatori non sarà a Montevecchio, una zona non più percorribile da tanti corridori, quindi ci sarà un circuito sui colli di Diolaguardia da ripetere 5 volte, per poi dirottare verso l’arrivo a Cesenatico, con 4 giri di circuito finale”.

Alla conferenza stampa di presentazione anche i sindaci di Cesena e Cesenatico Enzo Lattuca e Matteo Gozzoli, il vice sindaco di Cesena Christian Castorri e il presidente della Lega Ciclismo Professionisti Roberto Pella.

Il percorso

Sabato 14 settembre partenza alle 11.20 da via Ravennate a Martorano. Dopo circa 23 chilometri la corsa transiterà da Sala di Cesenatico, per poi virare nuovamente in direzione di Cesena. Attraversata la via Emilia, la corsa punterà verso la collina. Si tratta dei primi strappi, brevi ma impegnativi, nel tratto di strada che conduce verso l’ingresso del percorso Cesena/Diolaguardia. Il circuito di 21 chilometri, che caratterizza la parte centrale della corsa, sarà da ripetere per 5 volte. Superato il traguardo GPM posto in località Diolaguardia, i cui 5 passaggi saranno validi per determinare la speciale classifica, si entrerà nella seconda parte, prevalentemente in discesa.

Al termine del quinto giro completo, si uscirà dal circuito nello stesso punto in cui avverrà l’ingresso. Si percorrerà infatti, a ritroso, la stessa strada già seguita in precedenza, affrontando un tratto di discesa piuttosto tecnico, prima di ritrovare la pianura in località Calisese. A questo punto, si dovranno affrontare circa 20 chilometri prima di raggiungere Cesenatico per affrontare l’ormai noto circuito finale, caratterizzato da due lunghi rettifili opposti da ripetere per 4 volte. Al primo passaggio sul traguardo, posto come di consueto in Viale Carducci, in corrispondenza del monumento a Marco Pantani, mancheranno quindi 4 tornate, per complessivi 20 chilometri, prima di incoronare il vincitore.