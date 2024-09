Ciclismo, Hirschi trionfa al Memorial Pantani, che beffa per Baroncini - Gallery

La vittoria di Mark Hirschi (UAE Team Emirates) non può addolcire l’amaro in bocca al compagno di squadra romagnolo Filippo Baroncini. Il ciclista di Massa Lombarda, si è reso protagonista di una azione a due con il campione tedesco Marco Brenner (Tudor Cycling team), all’ultimo giro di salita da Diolaguardia. Un vantaggio rassicurante per il tandem di testa, superiore al minuto con un gruppetto di contrattaccanti che prova la rimonta, ma si arrende all’ingresso del circuito finale. Il Memorial Marco Pantani - Gran Premio Sidermec -Trofeo CBR si decide all’ultimo giro, con la Bardiani Cfr che si mettono in caccia dei battistrada. Sfuma l’attacco agli ultimi 800 metri dal traguardo e a mettere il sigillo nello sprint del gruppo è lo svizzero Mark Hirschi, davanti a Lorenzo Milesi (Movistar) e Vincenzo Albanese (Arkea-Hotel)