Ciclismo, grave incidente con una moto ferma a 200 metri dall’arrivo del Giro della Romagna. Francesco Galimberti operato a Forlì

Finale amaro vicino al traguardo del Giro della Romagna, tornato domenica 21 aprile 2024 dopo uno stop di 13 anni. La gara, partita da Lugo e conclusa a Castrocaro Terme, ha visto la vittoria del ventenne portoghese António Morgado ma anche uno spaventoso incidente a 200 metri dall’arrivo, all’altezza della deviazione per le ammiraglie. A farne le spese il ciclista lombardo Francesco Galimberti che si è scontrato con una moto, ferma appunto vicina al traguardo. Il corridore ha riportato una tripla frattura scomposta al femore. Trasportato all’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì, è stato messo in trazione e sarà operato nei prossimi giorni. Sulla dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità sono in corso accertamenti.