Ciclismo, Giro Next Gen: 4 romagnoli pronti al via

È tempo di Giro Next Gen per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, che da domani – domenica 15 giugno – sarà al via della più prestigiosa corsa a tappe italiana riservata agli Under 23, in programma fino al 22 giugno.

Saranno cinque gli atleti in gara per la formazione Continental emiliano-romagnola: Riccardo Archetti, Luca Bagnara, Alessandro Cattani, Pietro Dapporto e Marco Martini. La Romagna in questo team sarà rappresentata da Bagnara (Prada di Russi) e Dapporto (Cassanigo di Faenza), e nel Giro next Gen figurano anche altri due romagnoli come il riminese Gioia (MgKVis) e Montanari da San Zaccaria (Trevigiani). “Siamo fiduciosi: la squadra è ben equilibrata, pronta per affrontare le tappe e per tentare una buona classifica generale” dice il direttore sportivo Francesco Chicchi, che guiderà la squadra dall’ammiraglia insieme all’altro diesse Mauro Calzoni.