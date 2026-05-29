Ciclismo, Giro d’Italia Women a Ravenna: come cambia la viabilità sabato 30 maggio

Il Giro d’Italia Women attraverserà il territorio del comune di Ravenna sabato 30 maggio (prima tappa Cesenatico – Ravenna). Per l’occasione, nella notte tra il 29 e il 30 maggio il balcone del teatro Alighieri sarà illuminato di rosa.

Il primo ingresso delle cicliste nel territorio a sud del comune di Ravenna (Matellica) è previsto alle 15.50, nella parte nord (Savarna) alle 17.03, mentre a Ravenna città (via Sant’Alberto) alle 17.27. L’arrivo, in Darsena, è stimato fra le 18.30 e le 18.50.

Si ricorda che potranno esserci ricadute sull’accessibilità dei luoghi e delle attività presenti lungo il percorso e nelle aree limitrofe. Si invitano pertanto cittadini e operatori a tenerne debitamente conto.

Il percorso nel forese

Provenendo da Pisignano e Cannuzzo, la corsa entrerà nel territorio del comune di Ravenna a Matellica (strada provinciale 33, via Principessa Doria e sp 118) e proseguirà attraversando Casemurate (sp 118), San Zaccaria (sp 3), San Pietro in Campiano (sp 3), San Pietro in Vincoli (sp 3), Gambellara (sp 3), Ghibullo (ss 67 e sp 5), Roncalceci (sp 5), Ragone (sp 5). Il percorso coinvolgerà inoltre i comuni di Russi, Bagnacavallo e Alfonsine, per poi rientrare nel territorio del comune di Ravenna dalla via Molinazza attraversando Savarna (sp 105 e sp 24), Sant’Alberto (sp 24, via Olindo Guerrini e sp 1), San Romualdo (sp 1).

Gli orari di chiusura delle strade del forese

La chiusura delle strade del forese sud è prevista alle ore 15; la riapertura alle ore 16 circa, mentre la chiusura delle strade del forese nord è prevista alle ore 16, con riapertura alle ore 18 circa.

Il percorso in città

L’ingresso in città avverrà da via Sant’Alberto, via Bisanzio e via Teodora. Le atlete percorreranno per tre volte, dopo essere transitate dal traguardo (via della Darsena), il seguente circuito urbano: via Teodora, via Antica Popilia, via L. Cilla, via della Rotta, circonvallazione San Gaetanino, via Sant’Alberto, via di Roma, via Cesarea, via Romea, viale Europa, via Stradone, via Secondo Casadei, via Destra Canale Molinetto, via Bellucci, circonvallazione Piazza d’Armi, via Candiano, via della Darsena, via dell’Antico Squero, via della Montecatini, via Romea Nord, via Enrico Mattei, via Teodora. Il traguardo finale, al termine del terzo giro, sarà in via della Darsena (nel tratto antistante al Moro di Venezia).

Gli orari di chiusura delle strade cittadine

In generale le strade del circuito cittadino interessate dal Giro d’Italia Women saranno chiuse dalle 16.30 alle 19. Non sarà possibile accedere né uscire dalla zona interna al percorso di gara, anche per i residenti. Si invita pertanto la cittadinanza a programmare per tempo i propri spostamenti.

Via della Darsena (nel tratto compreso tra via dell’Antico Squero e via Candiano), piazza Caduti sul Lavoro e circonvallazione Piazza d’Armi saranno chiuse dalle 10 alle 21. Il tratto di via della Darsena che va da via delle Industrie a via dell’Antico Squero e la stessa via dell’Antico Squero saranno chiusi dalle 15 alle 21; di conseguenza nei medesimi orari sarà interdetta la circolazione anche sul cavalcaferrovia di circonvallazione alla Rotonda dei Goti.

Divieti di sosta

Per quanto riguarda i divieti di sosta, che interesseranno sia il circuito sia altre aree, sono tutti consultabili nell’ordinanza scaricabile tra gli allegati dal seguente link: https://comune.ravenna.it/novita/news/giro-ditalia-women-sabato-30-maggio-la-prima-tappa-con-arrivo-a-ravenna-le-strade-chiuse-e-gli-orari-di-chiusura-2/

Deviazioni delle linee di trasporto pubblico locale

A questo link tutte le informazioni sulle deviazioni delle linee di trasporto pubblico locale gestite da Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-giro-ditalia-woman-il-30-maggio/