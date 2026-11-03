Ciclismo, Giro d’Italia: la tappa Argenta-Misano martedì 11 maggio con Gpm a Bertinoro

Nel Giro d’Italia degli autodromi c’è spazio anche per Misano Adriatico. Confermate le anticipazioni del Corriere Romagna: martedì 11 maggio la quarta tappa del Giro d’Italia 2027 partirà da Argenta per concludersi al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Una frazione di 151 chilometri, sulla carta destinata ai velocisti, con una probabile volata proprio all’interno del circuito.
Il percorso attraverserà la Romagna seguendo idealmente alcuni dei suoi cammini più conosciuti: i Cammini della Madonna del Monticino e i percorsi medievali, il Cammino di Assisi, il Cammino di San Vicinio e la Via Romea Germanica, con un Gran Premio della Montagna a Bertinoro.