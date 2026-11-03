Ciclismo, Giro d’Italia: la tappa Argenta-Misano martedì 11 maggio con Gpm a Bertinoro

Il percorso attraverserà la Romagna seguendo idealmente alcuni dei suoi cammini più conosciuti: i Cammini della Madonna del Monticino e i percorsi medievali, il Cammino di Assisi, il Cammino di San Vicinio e la Via Romea Germanica, con un Gran Premio della Montagna a Bertinoro .

Il Giro tornerà così a concludere una tappa in Romagna dopo quattro anni. L’ultimo arrivo risale al 2023, quando Remco Evenepoel si impose nella cronometro da Savignano sul Rubicone al Technogym Village di Cesena. Quello del 2027 sarà un vero e proprio Giro degli autodromi: oltre a Misano, la corsa toccherà il circuito del Mugello e quello di Monza, da dove partirà una cronometro con arrivo a Milano.

La corsa rosa prenderà il via sabato 8 maggio da Trieste per concludersi domenica 30 maggio a Roma. Un percorso piuttosto equilibrato, con le giornate decisive attese soprattutto sul Mortirolo, nella tappa con arrivo ad Aprica, e sul Monte Zoncolan, alla vigilia della conclusione.

Nessun passaggio romagnolo, invece, per il Giro Women, che partirà il 29 maggio da Viareggio e si concluderà il 6 giugno in Valle d’Aosta, dopo nove tappe concentrate, dopo la partenza toscana, nel Nord-Ovest.