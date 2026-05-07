Ciclismo, Giro d’Italia donne: il 29 maggio la presentazione a Cesenatico, il giorno dopo la Grande Partenza Cesenatico-Ravenna

Un mese di maggio nel segno del grande ciclismo in Romagna. Cesenatico ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia Women sabato 30 maggio alle 15.20 da Piazza Costa. Le atlete (21 squadre) attraverseranno la città prima di partire alla volta di Ravenna dopo un percorso di 120 km. Venerdì 29 maggio a Cesenatico ci sarà la presentazione delle squadre partecipanti in programma alle 18.30 sempre da Piazza Costa.

«Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare a Cesenatico la Grande Partenza del Giro d’Italia Women - spiegano il sindaco Gozzoli e l’assessora Morara - e la città è pronta ad ospitare il ciclismo di alto livello dopo la tappa del giro dedicata a Cesenatico nel 2020 e la partenza del Tour de France nel 2024. Si tratta come sempre di eventi che portano a Cesenatico una vetrina prestigiosa per turismo e sport».