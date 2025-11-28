Ciclismo, Giro d’Italia a Cervia: partenza romagnola il 17 maggio

Sarà Cervia ad avere l’onore di ospitare la partenza di una tappa al Giro d’Italia. L’edizione 2025 della Corsa Rosa sarà presentata lunedì alle 15.30 presso la sala Petrassi dell’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, e lì si scoprirà ufficialmente l’intero percorso, che partirà comunque venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, dove si correranno verosimilmente tre tappe. Quando si tornerà in Italia, si ripartirà da Catanzaro e si risalirà dalla Calabria verso Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, dove ci sarà la prima vera salita sul Blockhaus, e Marche.

A questo punto entrerà in scena la Romagna, con ogni probabilità domenica 17 maggio. Dopo la tappa che dovrebbe concludersi a Fermo, la carovana rosa si trasferirà a Cervia dove la mattina dopo si ripartirà alla volta di Corno alle Scale. Una tappa che attraverserà quindi l’entroterra da est verso ovest fino a concludersi nella località di montagna del comune di Lizzano in Belvedere, nella parte più meridionale della provincia di Bologna.

Dopo un anno di “purgatorio”, la Corsa Rosa torna sulle strade della Romagna, che negli anni precedenti aveva sempre avuto una sede di partenza: nel 2019 con Ravenna e Riccione (cronometro fino a San Marino), nel 2020 a Cesenatico e il giorno successivo proprio a Cervia, nel 2021 ancora a Ravenna e nei tre anni successivi a Santarcangelo, Savignano sul Rubicone e Riccione. Un appuntamento sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati delle due ruote, che possono già mettere un circoletto rosso sul 17 maggio. Senza dimenticare che la domenica successiva poi ci sarà un altro grande spettacolo come la Nove Colli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA