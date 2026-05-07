Ciclismo, fuggo dunque sono, Tarozzi all’attacco del Giro: “Ora la gente mi riconosce per strada”

Domani scatterà da Nessebar, in Bulgaria, il Giro d’Italia numero 109 e Manuele Tarozzi è già pronto ad andare in fuga. È un gesto quasi naturale, come bersi un caffè al mattino o allacciarsi il casco prima di un’uscita in bici. Tarozzi è così, incapace di stare in gruppo anche quando la corsa imporrebbe di farlo: istintivo, poco calcolatore ed estremamente romagnolo nel modo di vivere. La gente ha imparato ad amarlo per questo, lo riconosce alla partenza, lo incita sul percorso e si dispiace quando la sua fuga viene riassorbita.