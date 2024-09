Ciclismo, finalmente Baroncini: prima vittoria da prof sulle “sue” strade

Voto in pagella: un Super 8. Prima vittoria da professionista per Filippo Baroncini che, ad appena 15 km da dove conquistò il mondiale Under 23, ha vinto la classica belga “Super 8” sul traguardo di Haacht. Un successo atteso, meritato, commovente che ha interrotto un digiuno troppo lungo e che ha finalmente restituito a Baroncini la sua dimensione di talento. Dopo due anni di sofferenze, cadute e troppe fratture, dalla Vuelta era uscito un Baroncini in condizioni scintillanti e pronto a conquistare il primo successo tanto atteso. Ma anche nell’ultima settimana, la sfortuna sembrava avergli voltato le spalle, con il possibile successo al “Memorial Pantani” svanito nel finale e con l’assurda mancata convocazione di Bennati ai Mondiali di domenica prossima. Ma Baroncini non si è arreso e sulle stesse strade che lo videro conquistare la maglia iridata, si è preso il successo che potrebbe dare il “la” alla sua carriera.

Il massese della UAE Emirates ha disputato la classica “Super 8” sempre nelle primissime posizioni, forte di una buona condizione e della forza del team. A 12 km dalla fine è arrivato l’attacco, solitario e deciso, così Baroncini si è lanciato con forza verso la prima vittoria della propria carriera. Come tre anni fa a Leuven, ha scavato un margine importante sugli inseguitori e nell’ultimo chilometro si è goduto l’attesa del trionfo. Baroncini ha vinto con 22” sull’olandese Pluimers e 28” sul portoghese Oliveira, suo compagno di squadra alla UAE Emirates. Il ghiaccio è rotto e adesso la Romagna può finalmente dire di avere ritrovato il suo campione.

