Ciclismo, Filippo Baroncini vince il Baloise - Giro del Belgio

Filippo Baroncini ha vinto il Baloise – Giro del Belgio. L’ultima tappa della corsa belga, con arrivo a Bruxelles, ha consacrato il trionfo del massese. Il successo di tappa è andato al belga e campione europeo Tim Merlier (Soudal), con nessuno dei principali rivali di Baroncini che è riuscito a conquistare gli abbuoni che avrebbero potuto attaccare la leadership del ciclista romagnolo della UAE Emirates. In particolare, la squadra emiratina ha controllato la corsa e i pericolosissimi abbuoni del Golden Kilometer sono finiti a ciclisti non in lotta per la classifica generale. Per Filippo Baroncini si tratta del secondo successo in carriera tra i professionisti e della prima corsa a tappe conquistata. Una vittoria che conferma l’amore del massese verso il Belgio: qui è diventato campione del mondo Under 23 a Lovanio, ha vinto la sua prima gara da professionista con il successo nel Super 8 e oggi ha conquistato la sua prima corsa a tappe.