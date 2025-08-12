Ciclismo, Filippo Baroncini è al Niguarda: sarà sottoposto a due interventi

Filippo Baroncini è arrivato domenica in Italia ed è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, dopo il volo sanitario dalla Polonia. Il trasporto è avvenuto su un aereo attrezzato e un’equipe composta da anestesista, rianimatore e infermiere e si è concluso senza intoppi, consentendo quindi un passaggio rapido e sicuro verso la struttura ospedaliera. Il ciclista romagnolo è ora ricoverato in terapia intensiva al Niguarda e rimane sedato in condizioni stabili. I medici stanno eseguendo una serie di esami per definire con precisione l’entità dei traumi riportati nella caduta. Per il momento non è stata fissata alcuna data per interventi chirurgici: eventuali operazioni (probabilmente due, una alla colonna vertebrale a causa della frattura della vertebra cervicale, e quella di chirurgia maxillo-facciale), saranno programmate solo quando le condizioni cliniche lo permetteranno. Lo staff medico dell’Uae Emirates resta costantemente in contatto con i medici del Niguarda. Dalla squadra, dagli amici e dagli appassionati continuano ad arrivare messaggi di sostegno, mentre Baroncini prosegue il suo percorso di cura in un contesto di massima sicurezza.

