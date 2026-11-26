La Nove Colli è il fiore all’occhiello, la manifestazione che porta il nome della Fausto Coppi di Cesenatico in tutto il mondo, ma il cuore della società batte anche per il ciclismo giovanile. Accanto alla grande macchina organizzativa della Granfondo, il sodalizio cesenaticense continua infatti a investire energie e risorse nella crescita dei propri ragazzi, con un’attività che rappresenta una parte fondamentale della sua identità.

Tra gli Esordienti, seguiti dai direttori sportivi Gianluca Lucchi e Federico Busatto, non sono mancati i risultati di rilievo. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Alessandro Mattia Sangiorgi, capace di conquistare il successo tra i primo anno a Maranello e di ripetersi al trofeo Gildo Serenelli di Capitan Loreto, oltre alla top ten al campionato italiano di Laives. Importanti anche le maglie di campione provinciale conquistate da Lorenzo Amadori, tra i secondo anno, e Michele Lodise, tra i primo anno, a Savignano sul Rubicone. Nel corso della stagione si sono distinti anche Erik Del Vecchio: una vittoria, Lorenzo Amadori e Angus Sambi, protagonisti di diversi piazzamenti. Accanto all’attività su strada, la Fausto Coppi porta avanti anche un percorso dedicato alla pista al velodromo di Forlì, offrendo agli Esordienti ulteriori occasioni di confronto e crescita tecnici.

Ancora più ampio il gruppo dei Giovanissimi, autentica porta d’ingresso nel mondo delle due ruote. Sono 23 i bambini che hanno animato l’attività stagionale, accompagnati da Maurizio Giorgini, Belinda Biguzzi e Oberdan Gardini. Un gruppo che ha preso parte a 22 gare, prime sfide e soprattutto occasioni di crescita. Il lavoro, va ben oltre gli appuntamenti agonistici. Durante l’anno vengono infatti organizzate anche diverse iniziative extra-ciclistiche, uscite e momenti di aggregazione che permettono ai bambini di condividere esperienze al di fuori dell’ambiente sportivo. Un modo per rafforzare il gruppo, creare amicizie e fare della bicicletta non soltanto uno strumento per gareggiare, ma anche un’occasione di crescita e socializzazione.

Un impegno che affonda le radici lontano. L’attività giovanile della Fausto Coppi è nata nel 1980 con il Centro Coni di Avviamento al Ciclismo e negli anni ha accompagnato tanti ragazzi nel loro percorso sportivo. Non a caso anche Marco Pantani mosse proprio qui i primi passi in bicicletta.

Oggi questo progetto prosegue attraverso la scuola di ciclismo, il Ciclodromo di Villamarina e la Mini Nove Colli, appuntamento dedicato ai più piccoli. La dimensione internazionale della società trova invece la sua massima espressione nella Nove Colli, che nel 2026 ha richiamato 7.028 partecipanti da 43 nazioni, con una macchina organizzativa che ha coinvolto oltre mille persone. Numeri importanti, ai quali si aggiunge una ricaduta di circa 30mila presenze attese sul territorio. Una manifestazione di portata mondiale che rappresenta il biglietto da visita della Fausto Coppi, ma che trova nel lavoro quotidiano con i più giovani il proprio investimento più prezioso. Perché il futuro della società, prima ancora che sulle strade dei Nove Colli, si costruisce ogni giorno con i bambini che scelgono di salire in sella.

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