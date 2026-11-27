Giovedì 26 novembre si è svolta l’assemblea elettiva dell’Asd Gruppo Ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, chiamata a rinnovare gli organi societari per il triennio 2027-2029. L’assemblea si è aperta con la relazione del presidente Giunio Bonoli (confermato presidente all’unanimità per il prossimo triennio), seguita dagli interventi di Fabio Gualerzi, responsabile del Comitato dei Volontari, Giacomo Faraoni, responsabile del settore amatoriale, Werner Lorenzini, nuovo consulente e collaboratore che si occuperà del coordinamento della segreteria e delle attività del Gruppo, e Andrea Agostini, amministratore di Nove Colli Eventi.