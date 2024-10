Ciclismo, fantastico Tarozzi: in Malesia la vittoria più importante della carriera

In Malesia c’è gloria anche per Manuele Tarozzi. Dopo la vittoria e i due secondi posti del forlivese Malucelli, in Asia trova la vittoria anche il faentino Tarozzi (VF Bardiani Group). Un successo fortemente voluto ed estremamente difficile, considerando che il “Tour of Langkawi” è una gara dedicata quasi esclusivamente ai velocisti e che le occasioni per gli attacchi sono pochissime. Ci aveva provato anche due giorni fa, ma poi la fuga si era addormentata nel corso dell’ultimo chilometro e il tentativo era stato ripreso a 250 metri dall’arrivo. Oggi, invece, è stato tutto semplicemente perfetto. In una gara corta (123 km) e corsa al mattino, Tarozzi ha attaccato a 93 km dall’arrivo insieme al compagno Davide Gabburo, allo svizzero Darbellay (Corratec) e al sudafricano De Bod (EF). Ancora finale thrilling con il gruppo ad un passo dal ricongiungersi con i fuggitivi e, in particolare, con i superstiti De Bod e Tarozzi. Lo sprint della coppia ha visto la supremazia netta del corridore faentino che ha così conquistato la seconda vittoria stagionale e indubbiamente il successo più importante in carriera. Dietro il gruppo si è fatto attendere 9” con il 3° posto dell’olandese De Kleijn (Tudor) e con Malucelli in 7ª posizione. Nel pomeriggio il gruppo si trasferirà nel Borneo per le ultime due frazioni, sempre dedicate ai velocisti.