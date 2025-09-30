Ciclismo, fantastico Malucelli: seconda vittoria in Malesia

Ci sono voluti dieci minuti per decidere il vincitore della 3ª frazione del “Tour de Langkawi” in Malesia. Alla fine il vincitore è romagnolo, con Matteo Malucelli che conquista la seconda vittoria nella corsa malese e consolida la leadership nella classifica generale e in quella a punti.

La gara ha vissuto due momenti chiave: il primo sulla lunga salita nella parte iniziale di corsa, con il team Xds Astana che ha condotto a forte andatura eliminando Arvid De Kleijn, vincitore della tappa di ieri. Il secondo è stato ovviamente lo sprint. La norvegese Uno-X ha lanciato perfettamente il trentottenne Alexander Kristoff, ma dalla sua ruota negli ultimi 50 metri è uscito Malucelli, con i due che hanno tagliato il traguardo in contemporanea. Lunghissima l’attesa del fotofinish, ma alla fine a sorridere è stato il forlivese. Ancora uno sprint previsto per domani sul traguardo di Kemaman.