Ciclismo, fantastico Malucelli: seconda vittoria in Malesia

Ciclismo
Lo sprint vincente del forlivese
Lo sprint vincente del forlivese

Ci sono voluti dieci minuti per decidere il vincitore della 3ª frazione del “Tour de Langkawi” in Malesia. Alla fine il vincitore è romagnolo, con Matteo Malucelli che conquista la seconda vittoria nella corsa malese e consolida la leadership nella classifica generale e in quella a punti.

La gara ha vissuto due momenti chiave: il primo sulla lunga salita nella parte iniziale di corsa, con il team Xds Astana che ha condotto a forte andatura eliminando Arvid De Kleijn, vincitore della tappa di ieri. Il secondo è stato ovviamente lo sprint. La norvegese Uno-X ha lanciato perfettamente il trentottenne Alexander Kristoff, ma dalla sua ruota negli ultimi 50 metri è uscito Malucelli, con i due che hanno tagliato il traguardo in contemporanea. Lunghissima l’attesa del fotofinish, ma alla fine a sorridere è stato il forlivese. Ancora uno sprint previsto per domani sul traguardo di Kemaman.

