Ciclismo: è il giorno del classico “Laigueglia”, occasione per Baroncini e Tarozzi

Con la 61ª edizione del “Trofeo Laigueglia” prende il via ufficialmente la stagione professionistica in Italia. Una stagione già matura, Spagna, Francia e Portogallo hanno già ospitato molte corse, alle quali si aggiungono i numerosi eventi extraeuropei tra Australia, Medio Oriente e Sudamerica.

Ed è così che Filippo Baroncini si presenterà alla classica d’apertura ligure con due settimane di corse nelle gambe, ma ancora con una condizione da affinare. Il ciclista della UAE Emirates fino al momento non ha brillato ed è alla ricerca del miglior colpo di pedale in vista delle classiche primaverili.

Al Laigueglia sarà presente anche il faentino Manuele Tarozzi (Vf Bardiani), reduce da un avvio di stagione scoppiettante con il secondo posto ottenuto nella tappa inaugurale della Valenciana.

Obiettivo di Tarozzi sarà quello di animare la gara fin dalle prime battute, con la Vf Bardiani che punta su una formazione composta da possibili outsider. Ma la vera favorita è la UAE Emirates di Baroncini che si presenta in Liguria con tantissimi capitani al via (Ayuso, Hirschi, Ulissi, Majka) e con il massese che cercherà di ritagliarsi il proprio ruolo.

Principali rivali saranno il francese Cosnefroy (Ag2r), il toscano Bettiol (EF), il campione italiano Velasco (Astana), ma non sono escluse sorprese in una gara dal pronostico apertissimo. In Liguria sarà presente anche il team Technipes #InEmiliaRomagna, con il solo emiliano Ansaloni a rappresentare la regione.