Ciclismo, dopo 9 anni un romagnolo torna alla Vuelta: Filippo Baroncini convocato dalla Uae

Filippo Baroncini disputerà il suo primo grande giro: l’ex campione del mondo Under 23 è stato infatti convocato dalla Uae per la Vuelta, che scatterà sabato da Lisbona. A spartirsi i gradi di capitano della formazione degli Emirati Arabi saranno il britannico Adam Yates e il portoghese Joao Almeida. Oltre a Filippo Baroncini (unico italiano in squadra) sono stati convocati anche gli scalatori Pavel Sivakov, Jay Vine, Marc Soler e Brandon McNulty più il messicano Isaac Del Toro, che come il romagnolo sarà fondamentale a tenere il ritmo nelle frazioni pianeggianti.

La Romagna non era rappresentata alla Vuelta dal 2015: ultimo ciclista di casa nostra era stato il forlivese Matteo Montaguti.