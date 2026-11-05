Ciclismo, Cotignolese: una stagione da incorniciare con 38 vittorie

La Cotignolese mette in archivio una stagione da protagonista e lo fa con numeri che parlano chiaro: 38 vittorie complessive, 20 su strada e 18 su pista. Un bilancio che premia il lavoro del sodalizio gialloblù e soprattutto la crescita di un gruppo di giovani capace di conquistare risultati di prestigio, fino al titolo tricolore su pista di Lucio Baccini. Tempismo nel cambio e una frullata eccezionale: sono le doti per conquistare il titolo italiano nella Velocità a Squadre su pista sfoggiate a Firenze da Baccini. Per lui anche l’argento nella Madison, in coppia con Astara, e il bronzo nell’inseguimento a squadre, conquistato sempre con Astara e al compagno Munteanu. Una spedizione tricolore che ha visto protagonista anche Niccolò Astara, secondo nell’Omnium e autore di una grande partecipazione al Giro di Toscana, impreziosita da una vittoria e un secondo posto.

La Cotignolese ha lasciato il segno su pista anche a livello regionale, con due titoli: nella velocità a squadre con Astara, Baccini e Bartolini e nella Madison con Astara e Bartolini. A questi si aggiungono l’argento nell’inseguimento a squadre con Astara, Baccini, Munteanu e Bartolini e il secondo posto di Astara nell’Omnium. Annata da protagonista anche per il giovane David Alexandru Munteanu, capace di conquistare il titolo regionale su strada nella 32ª edizione del Memorial Miro e Carlo Fusari–Tre Monti Race e quello a cronometro nella prova organizzata proprio dalla Sc Cotignolese, oltre al recente argento ai tricolori di Piasco. Al Giro di Toscana ha inoltre indossato la maglia dei Giovani, chiudendo al terzo posto della classifica assoluta. Nel bilancio degli Allievi figurano otto successi su strada: quattro di Munteanu, due di Astara e due di Baccini.

Non è stata da meno la formazione Esordienti, con Alessandro Bellettini sul podio dei campionati italiani su pista grazie all’argento nella Madison, oltre ai due bronzi regionali nella Madison e nella velocità. A completare il bottino il successo nella prova regionale su strada a Cavriago e, soprattutto, l’affermazione alla Coppa di Sera di Borgo Valsugana, che lo porta a quota undici vittorie stagionali. Una vittoria su strada anche per Alberto Bellagamba, a Castello Roganzuolo, mentre Elia Carroli si è distinto con diversi piazzamenti. Impegno e serietà anche per Alberto Poli e Nicolò Ognibene. «Da almeno dieci anni non vincevamo così tanto – sottolinea Gian Domenico Marangoni, direttore sportivo degli Allievi – un gruppo di giovani molto interessante, con buone qualità tecniche e fisiche». Marangoni ha evidenziato anche il contributo di tutti gli altri componenti della squadra, dai piazzamenti di Francesco Poli, Giacomo Dovadola, Matteo Galamini, Damiano Chiarini, Tommaso Rossi, Valentino Fabbri, Michael Menichetti e Daniele Rossi, fino allo straordinario impegno di Matteo Casamenti.

La società ha affrontato la stagione con tredici Allievi, diretti da Marangoni e Vanni Flamigni, cinque Esordienti affidati a Massimo Benamati e Maurizio Cortecchia e quindici Giovanissimi seguiti da Giovanni Sambi, Lorenzo Marangoni e Shefqet Ballhysa. Una struttura che, sotto la presidenza di Vincenzo Borghi, continua a investire nel ciclismo giovanile, accompagnando la crescita dei ragazzi attraverso l’impegno nello sport.

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