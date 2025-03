Ciclismo, Cotignolese: ambizioni e rinnovamento

La stagione della Sc Cotignolese 2025 si apre nel segno del rinnovamento e di grandi ambizioni organizzative. Il deus ex machina Giandomenico Marangoni, da sessant’anni in società e presidente dal 2010, ha ufficialmente ceduto il testimone a Vincenzo Borghi. Il passaggio di consegne è stato suggellato da un gesto simbolico: il trasferimento della campanella, segno di continuità e tradizione, in un’atmosfera carica di emozione e commozione.

Al nuovo presidente Borghi il compito di inaugurare la 65a stagione della società, presentando le tre categorie: Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Nel suo discorso ha sottolineato l’importanza di una solida struttura organizzativa, accompagnata da tre manifestazioni sportive di rilievo, il 1° maggio il meeting regionale Giovanissimi abilità gimkana-sprint, il 31 maggio una cronometro individuale multicategorie e il 2 giugno una corsa sul colle del Monte Serra, riservata alla categoria Allievi.

Il settore Giovanissimi, seguito da Mariavittoria Alboni insieme a Cetti, sarà affiancato dai giovani laureandi in Scienze Motorie Marco Tarroni e Giovanni Sambi, ex atleta della Cotignolese. Con quasi venti piccoli ciclisti, la squadra sarà impegnata in competizioni su strada e fuoristrada in tutta la regione. Tra le sfide affrontate dai ragazzi, si è parlato del passaggio dai Giovanissimi agli Esordienti, una fase di crescita che richiede non solo un aumento di chilometri, ma anche maggiore velocità e competitività.

Il gruppo Esordienti, composto da una decina di atleti e allenato da Maurizio Cortecchia e Stefano Chiarucci, vede tra i protagonisti Matteo Galamini, che nella scorsa stagione ha conquistato una vittoria e ben tredici piazzamenti nella top 10.

Grande attesa per la categoria Allievi, che quest’anno segna il ritorno in ammiraglia di Giandomenico Marangoni, affiancato dal mitico Vanni Flamini. Tra gli atleti provenienti dagli Esordienti spicca Niccolò Astara, miglior Esordiente regionale e vicecampione d’Italia su pista nella Madison insieme a Lucio Baccini. Con loro gareggeranno anche Giacomo Dovadola, Francesco Poli e Matteo Bartolini, tutti classe 2010. Tra i confermati del 2009 figurano Fabio Bellagamba, Alessandro Bosi, Damiano Chiarini, Mattia Balestri, Filippo Bandini, vincitore della terza tappa del Giro delle Tre Province a Castelnuovo Fogliani, e Mattia Micali.

Con il nuovo presidente Borghi al timone e un gruppo compatto e motivato, la Sc Cotignolese si appresta a vivere una stagione di passione e impegno, con lo sguardo rivolto sempre al futuro e alla crescita dei suoi giovani talenti.

