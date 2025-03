Ciclismo, Coppi e Bartali: l’australiano Vine conquista la Riccione-Cesena

L’australiano Jay Vine (Uae Team Emirates) si è aggiudicato la Riccione-Cesena, terza tappa della Settimana Internazionale “Coppi e Bartali”. Al culmine di un bello spunto in solitudine, Vine si è imposto sullo statunitense Magnus Sheffield (Ineos) e sull’italiano Simone Velasco (Astana).

L’australiano ha trovato la vittoria grazie ad un attacco sferrato negli ultimi 20 chilometri di gara, presentandosi all’arrivo in solitudine. Il corridore della Uae Team Emirates ha preceduto di una manciata di secondi il gruppo, molto selezionato, regolato da Sheffield davanti a Velasco. Quarto posto per Alessandro Pinarello (Vf Group-Bardiani Csf-Faizanè) e quinto per Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets). Per Vine è la prima vittoria stagionale, la settima in carriera.