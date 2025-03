Ciclismo, Coppi e Bartali: Double trionfa alla Riccione-Sogliano

È Paul Double (Team Jayco AlUla) a imporsi nella tappa Riccione–Sogliano al Rubicone della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il britannico, 28 anni, ha sfruttato un perfetto tempismo in contropiede e una condizione eccellente per prendersi tappa e maglia di leader della classifica generale.

La fase finale è stata incandescente. A 3 km dal traguardo, il giovane tedesco Lennart Jasch (Red Bull - BORA - Hansgrohe Rookies) guidava in solitaria con 25 secondi di margine sul gruppo. Lanciato dal forcing della Ineos, dal gruppo è uscito deciso Paul Double in contropiede, andando a riprendere e superare Jasch con apparente facilità, lanciandosi verso l’ultimo chilometro transennato e caratterizzato da un tratto in pavé, tipico dell’arrivo tecnico e spettacolare di Sogliano al Rubicone.

Double è transitato per primo sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro, mentre il gruppo, ridotto a una trentina di unità, cercava disperatamente di colmare il divario. Niente da fare: il britannico ha resistito con forza sulle ultime rampe, arrivando in solitaria e conquistando un successo di grande prestigio.

Alle sue spalle, il giovanissimo belga Jarno Widar (Lotto Dstny Development) ha regolato lo sprint per il secondo posto, mentre il veterano Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha chiuso in terza posizione.