Delle 5 frazioni previste, ben 4 si svolgeranno completamente su territorio romagnolo, con l’unica eccezione legata alla frazione inaugurale che partirà da Ferrara per concludersi a Bondeno. Il resto è una sinfonia romagnola: mercoledì 26 marzo andrà in onda la collaudata Riccione-Sogliano al Rubicone (164 km), che ricalca il percorso delle ultime edizioni con l’arrivo nel centro storico dopo la salita della “Cioca”.

Novità assoluta giovedì 27 marzo con l’inedita tappa da Riccione a Cesena (142 km) che prevederà un percorso nervoso con la triplice ascesa di Sorrivoli e la salita di Diolaguardia prima della picchiata verso Cesena con arrivo in viale Mazzoni.

Altra frazione particolarmente nervosa sarà quella di venerdì 28 marzo che si disputerà con partenza e arrivo da Brisighella (150 km), con le duplici ascese del Monticino e di Rio Chiè nel finale.

Il gran finale sarà a Forlì, con l’ultima frazione che prenderà il via sabato 29 marzo da Brisighella e si concluderà con il gran finale in Piazza Saffi dopo 132,5 km. Anche in questo si tratta di un percorso collaudato con le salite della Rocca delle Caminate, Polenta e Bertinoro che decideranno il vincitore della “Coppi e Bartali”.