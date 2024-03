Ciclismo, “Coppi e Bartali 2024”: Romagna protagonista con Riccione, Sogliano, Brisighella e Forlì

È stata presentata questa mattina la 26esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Un appuntamento ormai classico nella primavera romagnola che segue di pochi giorni la Milano-Sanremo. Per la prima volta nella storia la mini corsa a tappe scollina nelle Marche per la sede di partenza che sarà Pesaro con la prima tappa in programma martedì 19 marzo interamente in territorio marchigiano. Dal giorno successivo diventa protagonista la Romagna. Mercoledì 20 torna la Riccione-Sogliano, un classico della Coppi e Bartali, come la tappa successiva, l’ondulata Riccione-Riccione dove si sale ai 1006 metri del Passo San Marco tetto della corsa. Frazione per velocisti quella di venerdì 22 con partenza e arrivo a Brisighella e gran finale sabato 23 a Forlì con quattro giri di un circuito che vedrà l’atto conclusivo al velodromo Servadei dopo un doveroso omaggio ad Arnaldo Pambianco nella sua Bertinoro.