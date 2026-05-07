Ciclismo, come in una favola, Malucelli debutta al Giro a 32 anni: “Allo sprint mi godrò le occasioni”

L’estate del 2024 è lontana meno di due anni, ma sembra quasi un’altra vita. Malucelli prendeva il via da Sofia allo sgangherato Tour of Bulgaria, in una spedizione condita da situazioni comiche in gara e fuori. Eppure, quella trasferta si rivelò trionfale: tre tappe vinte, primo posto nella classifica finale e il successo nella corsa dell’Est che avrebbe lanciato il forlivese verso uno splendido finale di stagione, chiuso con il contratto professionistico con la Xds Astana.
Oggi Malucelli torna in Bulgaria in una veste ben diversa. Non ci sono numeri di maglia attaccati con le spille da balia, piazze vuote con musica folk a palla e presidenti federali che trainano ciclisti locali con la Porsche per vedere di farli vincere. C’è il Giro d’Italia, c’è l’entusiasmo del popolo bulgaro che abbraccia la corsa rosa e soprattutto c’è l’opportunità di misurarsi per la prima volta con una grande corsa a tappe a 32 anni.