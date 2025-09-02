Ciclismo, Cecchini, Ginevra e Jolanda Sambi danno spettacolo a Formigine

La “Coppa Città di Formigine” ha regalato spettacolo e piazzamenti importanti per l’Emilia-Romagna nella rassegna con le maglie tricolori Esordienti. La prima gara unica per le Esordienti, disputata su un circuito cittadino pianeggiante di 4360 metri da ripetersi sette volte, si è risolta come previsto con uno sprint a ranghi compatti che ha premiato ancora una volta l’irresistibile campionessa italiana Nicole Bracco al 18° successo stagionale. Sul podio Sara Colzi e la romagnola Ginevra Sambi (Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), protagonista di un finale grintoso che l’ha portata a un prestigioso terzo posto e al titolo di campionessa regionale. Sempre nella top ten si è inserita la cattolichina Carlotta Cecchini (Bicifestival) ottava assoluta nella classifica delle Esordienti primo anno, prima della sua categoria a livello regionale, segno di una crescita continua e costante. Positivi anche i piazzamenti delle compagne di squadra Melissa Maia Boga e Sasha Pellegrino, quinta e decima.

La corsa delle Allieve, sulla distanza di 61 chilometri, ha vissuto il momento decisivo a 25 km dalla conclusione quando un quartetto si è sganciato dal gruppo. Dentro anche Jolanda Sambi (Calderara), già bronzo agli Italiani di Gorizia, che non si è lasciata sfuggire l’occasione. Nel rettilineo d’arrivo lo sprint ha premiato la portacolori bresciana Anna Bonassi davanti a Carlotta Ronchi. Per la ravennate Jolanda Sambi, terza piazza e un altro podio di peso, con la soddisfazione della maglia giallorossa regionale a conferma del suo ottimo stato di forma.

