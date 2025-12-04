Ciclismo, Bicifestival: una stagione doc che onora le nozze d’argento

Il 2025 del Bicifestival coincide con un traguardo speciale, le nozze d’argento della società guidata dal presidente Mario Giorgio, un’annata che conferma la solidità di un progetto sportivo capace di unire strada, pista e mountain bike in un’unica identità.

La stagione ha visto brillare un vivaio sempre più strutturato, a partire dai Giovanissimi, una ventina di bambini e bambine che hanno corso in tutta la regione. Sotto la guida di Romano Neri e Annamaria Scafetta ha preso parte anche al Meeting Nazionale di Viareggio, dove la squadra si è classificata al 15° posto assoluto, su 180 società. Il fiore all’occhiello della società è il settore femminile Esordienti e Allieve, cresciuto in modo importante sotto la direzione di Fabio Polverelli e dell’ex atleta Manuel Buldrini, coadiuvati da Giulia Giorgio, allenatrice protagonista nel ciclocross, capace di indossare la maglia di campionessa regionale della disciplina. La stagione del team rosa è stata un susseguirsi di successi: Carlotta Cecchini ha indossato la maglia di campionessa regionale sia su strada che nel ciclocross, mentre su pista sono arrivati i titoli di Martina Pignato nell’inseguimento a squadre e di Sasha Pellegrino nell’Omnium e nella Velocità. Proprio Sasha si è distinta anche su strada, con numerosi podi e una splendida top ten al campionato Italiano di Gorizia. «Il Bicifestival è prima di tutto una comunità - commenta il presidente Mario Giorgio - i risultati delle nostre ragazze e dei nostri giovani sono il frutto di un lavoro condiviso, fatto di passione, sacrificio e presenza quotidiana. Ringrazio tecnici, famiglie e sostenitori, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile».

L’attività organizzativa della società ha confermato la sua centralità nel panorama romagnolo, con il “Trofeo Città di Riccione” per Esordienti e Allieve sui primi colli di Riccione, che ha visto la partecipazione delle categorie femminili, nella giornata valida per il “Trofeo Rosa” e nella scenografica cornice di Piazzale Ceccarini, con l’apertura stagionale dei Giovanissimi e il Supercross di Misano, appuntamento stabile nel calendario del ciclocross. Una stagione completa, ricca di impegno e soddisfazioni, che chiude un anno speciale ma apre già la strada al futuro: perché se le corse sono il cuore dell’estate, è d’inverno che si costruisce la nuova stagione. E il Bicifestival Riccione ha già iniziato a lavorare per il 2026.

