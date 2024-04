Ciclismo, bentornato Giro di Romagna

Bentornato Giro di Romagna. L’attesa è terminata, oggi si corre e dopo tredici anni tornerà finalmente a disputarsi il Giro di Romagna professionisti che era finito dentro un cassetto per troppo tempo. E che in un cassetto rischiava di rimanerci per sempre se, nell’anno del Tour de France in Romagna, il solito manipolo di appassionati guidato da Davide Cassani e da Marco Selleri di Extragiro non avesse deciso di farlo risorgere. Da Lugo a Castrocaro e per quasi 200 chilometri, ritorna la corsa simbolo della regione e riparte una storia leggendaria con ben 86 edizioni disputate e un palmares sontuoso che contiene i nomi di Girardengo, Binda, Guerra, Magni, Coppi e Gimondi.

Il ritorno del campione

«Farà tutto per cercare di essere presente al Giro di Romagna». La promessa che l’ex campione del mondo Under 23 aveva fatto alla presentazione è stata rispettata, con Filippo Baroncini che sarà al via dopo quasi quaranta giorni di assenza. Il massese della UAE Emirates era caduto rovinosamente al Gp de Denain il 14 marzo, quando il suo gomito e parte dei suoi sogni primaverili si erano infranti contro un sampietrino di porfido in un tratto di pavé. La condizione di Baroncini, che oggi passerà per la sua Massa per la prima volta da professionista, era scintillante. Difficile capirne il livello dopo un mese di assenza, ma sicuramente Baroncini guida una UAE Emirates che sarà il faro della corsa, è l’unico di categoria World Tour e schiera i favoritissimi Isaac del Toro, Antonio Morgado e Igor Arrieta.

La corsa dei romagnoli

Ma oltre a Baroncini ci saranno tanti romagnoli. Mancherà il faentino Manuele Tarozzi (Vf Bardiani) che oggi sarà al via da Antalya nel “Presidential Tour of Turkey”, ma ci saranno il forlivese Matteo Malucelli (Team Ukyo) e tanti giovani tesserati per squadre Continental: i faentini Pietro Dapporto e Pietro Sterbini (Technipes #InEmiliaRomagna), il cesenate Andrea Cantoni della MgKVis, il ravennate Luca Collinelli e il riminese Michael Carletti della UM Tools. Elenco iscritti povero, difficile dire chi possa contrastare lo strapotere della UAE Emirates, ci proveranno Matteo Fabbro, Mattia Bais, Filippo Fiorelli, Thomas Pesenti e Giovanni Carboni.

Il percorso

Il Giro di Romagna ritorna con un percorso lungo di 196 chilometri, non particolarmente difficile e aperto a tutti gli scenari. La corsa verrà sicuramente decisa nel circuito finale che misura 12,5 chilometri, da affrontare cinque volte e con la salita di Bagnolo (3,7 km al 5,7%) che dovrebbe rappresentare l’ultimo trampolino prima dell’arrivo di via Marconi a Castrocaro.

La partenza avverrà alle ore 11 da Lugo e attraverserà quasi tutti i comuni della “bassa” ravennate prima di entrare a Terra del Sole nel decisivo circuito finale.