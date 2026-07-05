Ciclismo, Beatrice Di Pardo vince da dominatrice il campionato italiano

La maglia tricolore prende la strada della Romagna. Suona l’Inno di Mameli per Beatrice Di Pardo, nuova campionessa d’Italia Esordienti primo anno. Sulle strade di Laives la tredicenne di San Giovanni in Marignano, portacolori della Pol. Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica, conquista il titolo più prestigioso della stagione 2026 al termine di una gara interpretata con intelligenza, coraggio e lucidità.

Un successo che riporta il tricolore femminile in Romagna a distanza di quattordici anni dall’impresa di Jessica Licata nel 2012 nelle Allieve.

La giornata si apre presto, con la cerimonia di presentazione dove sfilano le maglie delle venti regioni d’Italia. L’Emilia-Romagna si presenta con ambizioni importanti e gli occhi sono inevitabilmente puntati proprio su Beatrice Di Pardo, dominatrice della stagione con nove successi conquistati.

Alle 9.30 scatta la corsa. Prima fase di gara col gruppo a procedere compatto, controllando i tentativi sul nascere. È nell’ultimo giro che avviene la svolta. Di Pardo si porta nelle prime posizioni, quando la strada comincia a salire, la romagnola parte in progressione. A rispondere è soltanto la toscana Matilde Mannelli del Capannori. Si forma così il tandem di testa con 10” di margine, ma non abbastanza per sentirsi al sicuro. Invece, col passare dei chilometri, la collaborazione funziona. Di Pardo e Mannelli si alternano con regolarità, guadagnano altri preziosi secondi e dietro il grosso del plotone si rialza.

Quando il vantaggio si attesta sui 15” si comincia a capire che il titolo italiano sarà questione privata tra Toscana ed Emilia-Romagna.

L’ingresso nel centro di Laives è carico di tensione. Le due battistrada si studiano, si osservano, cercano di capire chi farà la prima mossa. Mannelli sceglie di restare alla ruota della romagnola, evitando di collaborare negli ultimi metri. Di Pardo prova a richiamarla ai cambi, ma la toscana preferisce attendere. Quando il traguardo si avvicina e la strada torna leggermente a impennarsi, la romagnola parte con una progressione irresistibile. Mannelli prova a reagire ma non riesce a rispondere.

Gli ultimi metri diventano una passerella verso il sogno. Beatrice Di Pardo alza le braccia al cielo e conquista la decima vittoria stagionale. Sul podio sale insieme a Matilde Mannelli, mentre il gruppo arriva a 18” regolato dalla lombarda Emma Bicelli.

Per la giovane atleta della Pol. Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica è il secondo titolo della stagione dopo quello conquistato a San Fior, ma soprattutto è il giorno della consacrazione definitiva. Sul palco delle premiazioni arriva il momento più emozionante: la maglia tricolore sulle spalle, il sorriso che illumina il volto della di San Giovanni in Marignano e le note dell’Inno nazionale che accompagnano la vittoria.

È festa grande per l’Emilia-Romagna, per i tecnici regionali e soprattutto per la Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica che si prepara ad accogliere la sua nuova campionessa d’Italia. Un tricolore costruito con il talento, ma conquistato con il coraggio di chi, ha avuto la forza di attaccare per prima e non voltarsi più indietro.

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