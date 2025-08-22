Ciclismo, Baroncini si è risvegliato dal coma dopo 14 giorni

A 14 giorni dal tremendo incidente al Tour di Polonia, Filippo Baroncini si è svegliato dal coma indotto ed è tornato vigile. La sedazione profonda era stata decisa dai medici polacchi, in accordo con il team sanitario della Uae Emirates, per stabilizzare Baroncini e ridurre i movimenti che avrebbero potuto compromettere la delicata situazione a livello facciale. In queste due settimane il ventiquattrenne di Massa Lombarda è stato sottoposto a tre interventi chirurgici: il primo alla clavicola in Polonia, quindi, dopo il trasferimento al Niguarda di Milano, un’operazione alla colonna vertebrale e infine quello più complesso di chirurgia maxillo-facciale durato 11 ore. Nei prossimi giorni Baroncini sarà trasferito dal reparto di terapia intensiva a un altro reparto.