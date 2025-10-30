Ciclismo, Baroncini risale in bicicletta e si allena con i compagni ad Abu Dhabi

Ottanta giorni fa era disteso in un letto d’ospedale in Polonia, sedato e immobilizzato dopo un terribile incidente in corsa. Oggi, Filippo Baroncini è tornato là dove si sente più a casa: in bicicletta. Le immagini apparse sui suoi profili social lo mostrano sorridente, mentre pedala sotto il sole di Abu Dhabi insieme ai compagni di squadra Sebastián Molano e Marco Marcato. Una scena semplice, ma dal valore enorme: il ritorno di un atleta che ha saputo trasformare una caduta drammatica in una lezione di forza e determinazione.

Il 24enne di Massa Lombarda, portacolori della Uae Team Emirates-Xrg, si trova negli Emirati Arabi per un incontro interno della squadra, ma la vera notizia è rivederlo in sella, con la pedalata rotonda di sempre e il volto disteso. Solo poche settimane fa usciva dal Niguarda di Milano, dove era stato trasferito dopo i primi interventi in Polonia: fratture sistemate, terapie complesse, settimane di fisioterapia e riabilitazione. Da lì un percorso lento, costruito giorno dopo giorno, che lo ha riportato, quasi in silenzio, al suo elemento naturale. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun proclama: solo qualche immagine e un sorriso. Ma basta questo a raccontare il messaggio più potente. Baroncini non gareggia ancora, ma pedala, e lo fa con la serenità di chi ha già vinto la sua corsa più importante. Accanto a lui la squadra, che fin dal primo giorno non lo ha mai lasciato solo, e i compagni che oggi lo hanno accompagnato su quelle strade deserte di Abu Dhabi. Rivederlo in bici, rilassato e felice, è il segno più bello per chi, in Romagna e nel mondo del ciclismo, ha seguito con apprensione ogni aggiornamento. Filippo è tornato. E con lui torna anche un pezzo di quella passione che il ciclismo sa regalare quando la vita corre più forte delle gambe.

