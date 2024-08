Ciclismo, Baroncini: “La Vuelta? Pronto a giocarmi le mie carte”

Filippo Baroncini è pronto ad iniziare la sua avventura spagnola. Dopo 9 anni (l’ultimo fu Montaguti nel 2015) un romagnolo torna a disputare la Vuelta di Spagna e lo farà in quella che è la formazione più forte del mondo: la UAE Emirates che ha già dominato Giro e Tour con Tadej Pogacar e che proverà il tris in Spagna con Adam Yates e Joao Almeida. Il massese, già a Lisbona per la grande partenza, è ovviamente raggiante: «È il mio primo grande giro e sono emozionato e pieno di voglia di fare. Ho trascorso l’ultimo mese quasi sempre in altura con la squadra (ad Andorra, ndr), ho lavorato bene e duramente e mi presento al via con una condizione praticamente perfetta».

L’ex campione del mondo Under 23 è consapevole del suo ruolo all’imminente Vuelta di Spagna. «Si tratta della prima corsa a tappe della mia carriera – spiega Baroncini – quindi sono curioso di vedere cosa mi aspetti. Ci sarà sicuramente da lavorare tanto per la squadra, siamo una delle formazioni più forti e abbiamo due dei principali favoriti alla vittoria finale. Ovviamente non mi tirerò indietro nel caso si dovesse aprire un’opportunità e, in quel caso, vedrò di farmi trovare pronto. La squadra ha detto che ci sarà spazio per tutti e in questi giorni sto studiando il percorso per capire le tappe più adatte alle mie caratteristiche».