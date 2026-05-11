Ciclismo, Baroncini, che sfortuna: sospetta frattura alla clavicola

Mentre tutti i riflettori erano puntati sul Giro d’Italia, per Filippo Baroncini è arrivata l’ennesima caduta e, molto probabilmente, l’ennesima frattura. Il massese è finito a terra domenica durante il Tro Bro Léon, corsa francese disputata in Bretagna e caratterizzata da numerosi tratti di sterrato. Il corridore della UAE Emirates è stato costretto al ritiro.

In serata la squadra ha diffuso un aggiornamento sulle sue condizioni: «Purtroppo Filippo è rimasto coinvolto in una caduta durante la corsa e ha riportato una sospetta lesione alla clavicola sinistra o all’articolazione acromioclavicolare. Sarà sottoposto a una valutazione chirurgica a Bruxelles, prima di rientrare a casa per iniziare la riabilitazione e il recupero sotto la supervisione dello staff medico della squadra».

Per Baroncini, rientrato nei mesi scorsi dopo il grave incidente al Tour de Pologne, si tratta di un altro contrattempo in una stagione in cui cercava continuità. La valutazione a Bruxelles chiarirà i tempi di recupero e l’eventuale necessità di un intervento.