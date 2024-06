Ciclismo, Baroncini a caccia della grande rivincita tricolore

In attesa di tingersi di giallo con il Tour de France, Firenze si dipinge con i colori del tricolore con il Campionato Italiano Elite. Non si vestirà sicuramente di giallo, perché la UAE Emirates non l’ha inserito nella lista del Tour, ma sicuramente nelle mente di Filippo Baroncini l’idea di indossare la maglia tricolore è ben presente. Il massese si presenta con la condizione nettamente in crescendo, con l’infortunio primaverile (frattura del radio) alle spalle e con una voglia maledetta di riscattarsi. E il bronzo nella cronometro tricolore di giovedì, dietro a Ganna e Affini, ha rilanciato le ambizioni del ciclista di Massa Lombarda che con il Campionato Italiano ha un rapporto speciale. Terzo tra gli Juniores, 2° tra gli Under 23, 5° al primo anno tra i professionisti e 7° nella passata edizione quando a vincere fu l’elbano Simone Velasco. Un giorno sportivamente drammatico, con Baroncini protagonista nella fuga decisiva e costretto a rinunciare al sogno tricolore a causa di una foratura nel corso dell’ultima discesa verso il traguardo. La foto di Baroncini il lacrime al traguardo deve essere lo stimolo del massese per inseguire il primo successo tra i professionisti e una maglia che potrebbe rappresentare la svolta della sua giovane carriera. In terra toscana, in quella che solitamente è la “Per sempre Alfredo”, il grande favorito è il padrone di casa Alberto Bettiol (EF) che è in ottima condizione in vista del Tour de France. Dietro al toscano il campione uscente Simone Velasco, Filippo Zana, Giulio Ciccone, Giovanni Aleotti e un gruppo di almeno 20 unità in grado di avere ambizioni tricolori. Il circuito è piuttosto selettivo con la salita di Monte Morello che dovrebbe mietere selezioni nelle fasi finale e un chilometraggio molto esigente (222 km). L’altro romagnolo con ambizioni è il faentino Manuele Tarozzi, con la VF Bardiani che proverà a sfruttare la netta superioriotà numerica con 17 atleti al via.

Ieri intanto si è svolta la prova femminile con l’ennesimo successo di Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) che ha anticipato le ben più giovani Chiara Consonni (UAE) e Eleonora Gasparrini che si sono giocate allo sprint il titolo Under 23. Le romagnole (Cipressi, Collinelli, Zanzi e Pepoli) non sono arrivate nelle primissime posizioni.

Under 23

La giornata odierna assegnerà anche il titolo nazionale Under 23 maschile, con la prova tricolore che si disputerà a Trissino (Vicenza) su un percorso che si preannuncia molto selettivo. Romagnoli possibili outsider con riflettori puntati sul russiano Luca Bagnara (Team Polti) e sul riminese Jacopo Gioia (Work Service). Al via anche Lorenzo Montanari (Hopplà), Luca Collinelli (Um Tools), Fra ncesco Sarasini e Nicolò Chiodi (Montegranaro), Pietro Dapporto e Nicholas Scarpelli (Technipes).