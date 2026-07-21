Ciclismo, Baldacci, Bartolucci, Munteanu: tripletta romagnola nel week-end

Un week-end, tre vittorie. Non c’erano gare ciclistiche per Allievi in Romagna e da un torrido fine settimana di luglio è uscita una fresca cascata di successi per le formazioni romagnole. Le trasferte nelle varie competizioni del Centro-Nord hanno portato in dote tre affermazioni, firmate da Matteo Baldacci per la Fiumicinese, Samuele Bartolucci per il Velo Club Cattolica e David Alexandru Munteanu per la Cotignolese.

Il fine settimana è stato aperto sabato dalla vittoria di Matteo Baldacci nella gara disputata a Cellio, nel Vercellese. Un successo particolarmente importante perché ha regalato alla Fiumicinese la prima affermazione stagionale nella categoria Allievi, in un’annata nella quale, fino a questo momento a gioire erano state soprattutto le ragazze trascinate dalle vittorie e dai titoli tricolori di Beatrice Di Pardo.

La prova piemontese, con arrivo in salita, si adattava perfettamente alle caratteristiche di Baldacci. Ben supportato dai compagni, il corridore della Fiumicinese ha sferrato l’attacco decisivo a 1,5 km dal traguardo, staccando tutti e arrivando da solo con 7 secondi″ sugli inseguitori.

È stata ancora la salita a decidere il vincitore del “Gran Premio San Benedetto”, disputato domenica a Norcia. A imporsi è stato il sedicenne riminese Samuele Bartolucci, che nel corso della stagione aveva già mostrato un’ottima condizione quando la strada cominciava a salire, senza però essere ancora riuscito a raccogliere la prima vittoria della carriera.

La corsa, molto dura e con circa 850 metri di dislivello, si è decisa con una fuga di sei nata già fra il secondo e il terzo giro, nella quale si sono inseriti Bartolucci e Nicolas Urbinati. Nonostante la superiorità numerica della Sc Recanati, il Velo Club Cattolica ha controllato tutti i tentativi, con Urbinati che ha lavorato per favorire la vittoria del compagno. Negli ultimi 250 metri in leggera salita Bartolucci ha dominato la volata, imponendosi con un paio di biciclette di vantaggio. Urbinati ha chiuso 6°, mentre Marco Amadori e Andrea Ferretti si sono piazzati 9° e 10° nel gruppo alle spalle.

È stato un dominio ancor più netto quello di David Alexandru Munteanu della Cotignolese a Ponticino, nella 4ª edizione della “Pieri Aligi”. Nella canicola toscana, il ravennate di origini rumene ha attaccato a 35 chilometri dal traguardo, resistendo da solo fino all’arrivo e festeggiando sotto lo striscione con la bicicletta alzata in segno di vittoria. Per il campione regionale dell’Emilia-Romagna si tratta della terza affermazione stagionale. Nella stessa gara si sono piazzati anche Omar Berlini della Fiumicinese, 5°, e Niccolò Astara della Cotignolese, 7°.